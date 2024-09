Un Japonais de 88 ans, dont 46 passés dans le couloir de la mort, acquitté

Le détenu ayant passé le plus d'années dans le couloir de la mort au monde était accusé d'avoir assassiné en 1966 son patron et trois membres de la famille de ce dernier. Il avait été condamné à la peine capitale deux ans plus tard.

Dès le début de l'audience, le juge a déclaré que le Tribunal considérait l'accusé comme "étant innocent".

Cette affaire est un symbole pour les partisans de l'abolition de la peine de mort au Japon, moins nombreux dans l'archipel selon les sondages, que ceux qui y sont favorables.