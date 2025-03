Un photojournaliste belge arrêté en Inde: le ministère des Affaires étrangères suit le dossier de près

Le photojournaliste indépendant belge Simon Clément a été appréhendé dans le nord-est de l'Inde, dans l'État de Mizoram, près de la frontière avec le Myanmar, la semaine dernière, a appris Belga à bonne source. Les médias locaux ont, eux aussi, fait état de cette arrestation.

Simon Clément est soupçonné par les autorités indiennes d'avoir franchi illégalement la frontière avec le Myanmar. Il était également en possession d'une douille de balle vide qui, selon lui, devait servir de souvenir. Cependant, de telles activités sont sensibles en Inde. La situation au Myanmar est de plus en plus instable et le pays compte de nombreux groupes armés.