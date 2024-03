Un proche d'Alexeï Navalny attaqué au marteau près de chez lui: l'agression est "probablement signée par la Russie"

L'agression dont a été victime mardi à Vilnius Léonid Volkov, l'ex-bras droit de l'opposant russe mort en prison Alexeï Navalny, a été probablement "organisée par la Russie", ont estimé mercredi les services de renseignement lituaniens.

"Il est probable que l'attaque" contre M. Volkov, qui vit en exil dans la capitale lituanienne, "soit une opération organisée et mise en oeuvre par la Russie", selon un communiqué officiel. Attaqué à l'aide d'un marteau devant son domicile, M. Volkov, âgé de 43 ans, a dû être brièvement hospitalisé. "Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour élucider le mobile et les causes de ce crime. Plusieurs pistes sont étudiées", a dit le chef adjoint de la police, Saulius Tamuleviciusà la radio LRT. Aucun suspect n'a, pour l'heure, été identifié.