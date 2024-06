Un responsable d'un groupe islamiste tué par une frappe israélienne à l'est du Liban: qui était-il?

Depuis le 7 octobre et la flambée de violences entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah libanais et des groupes alliés, qui soutiennent le mouvement islamiste palestinien, échangent quotidiennement des tirs à la frontière entre le Liban et Israël.

"Un responsable des forces al-Fajr de la Jamaa Islamiya, Ayman Ghotmeh, a été tué dans une frappe israélienne à Khiara, dans la Bekaa occidentale", a indiqué à l'AFP la source, sous couvert d'anonymat.