Un nouveau pays annonce la reconnaissance de l'État de Palestine: "Erevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable"

Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi la reconnaissance de l'Etat de Palestine dans le but d'avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la "situation critique à Gaza".

"Réaffirmant son allégeance au droit international et aux principes d'égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d'Arménie reconnaît l'Etat de Palestine", a indiqué le ministère dans un communiqué.

"C'est une victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte de notre peuple palestinien pour la libération et l'indépendance", a-t-il souligné sur le réseau social X.

Mais peu après, le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement réagi, annonçant "convoquer l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère", sans donner plus de précisions.

En guerre contre Israël à Gaza, le mouvement islamiste palestinien du Hamas a salué au contraire la décision d'Erevan, y voyant "une étape supplémentaire et importante vers la consolidation de la reconnaissance internationale des droits de notre peuple et de son aspiration à la fin de l'occupation [israélienne] et à l'établissement d'un Etat indépendant, pleinement souverain, avec Jérusalem comme capitale".