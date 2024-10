Une Américaine échappe à un violeur en faisant semblant de commander une pizza par téléphone: "L'opérateur a compris la manœuvre"

Face à une tentative de viol, une jeune femme a fait preuve d'une audace et d'un sang froid impressionnants aux Etats-Unis. Pour ne pas éveiller les soupçons de son agresseur, elle a feint de commander une pizza, alors qu'au bout du fil, se trouvaient les services de secours qui sont parvenues à la géolocaliser.

Les images capturées par la dashcam des policiers sont sans équivoque (et peuvent heurter la sensibilité, ndlr). Elles montrent le moment révoltant où un homme tente de violer une jeune femme dans un champ. Les policiers entendent les cris de la victime et empêchent l'individu de commettre son crime. En état de choc, la jeune femme est mise à l'abri. Mais en réalité, elle ne doit son sauvetage qu'à elle-même.

Elle feint de commander une pizza pour ne pas éveiller les soupçons de son agresseur

En effet, alors qu'elle buvait un verre dans un champ avec un homme et pensait en rester là, celui-ci se met à consommer de la cocaïne et devient alors très violent envers elle. Au fil des minutes, l'individu menace la jeune femme, refuse de la laisser partir et cherche à lui imposer un rapport sexuel. C'est là que la jeune femme fait mine de commander une pizza par téléphone. En réalité, elle compose le 911, le numéro des urgences aux Etats-Unis.