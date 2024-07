Une cave après l'autre, à la recherche d'une antique cité souterraine en Turquie

"Nous avons fouillé plus de 8.200 m2 sur un total estimé à 900.000 m2, ce qui en ferait la plus grande ville souterraine d'Anatolie. Peut-être même du monde", s'enflamme Mervan Yavuz, 38 ans, responsable de la conservation de Midyat qui supervise les travaux.

L'entrée initiale, détaille-t-il, était composée d'une ouverture ronde sous laquelle il fallait se plier en deux pour passer.

"En fait, on en soupçonnait l'existence: le sol s'était effondré et un engin de chantier était tombé dans les années soixante-dix. Mais à l'époque on n'a pas cherché à en savoir plus, on a étayé et refermé".

Frontalière de la Syrie, aux portes de la Mésopotamie, la région a été convoitée et occupée des siècles durant par tous les grands empires.