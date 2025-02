Une cyberescroquerie inédite: comment ChatGPT a permis à trois adolescents de soutirer beaucoup d'argent

Au Japon, trois adolescents ont été arrêtés pour avoir utilisé ChatGPT afin de créer de faux contrats mobiles et pirater Rakuten Mobile. Ils auraient généré 2.500 contrats frauduleux et engrangé près de 48.000 euros en cryptomonnaie. La police enquête sur cette cyberescroquerie inédite.

La police japonaise a arrêté trois adolescents qui auraient utilisé ChatGPT pour créer de faux contrats de téléphonie mobile et accéder illégalement aux réseaux des opérateurs, ont indiqué les autorités et les médias locaux jeudi.

Les trois garçons, âgés de 14, 15 et 16 ans, auraient développé un programme en utilisant l'algorithme d'intelligence artificielle d'OpenAI pour créer de faux contrats et pirater le réseau de Rakuten Mobile, ont rapporté le Yomiuri Shimbun et d'autres médias.