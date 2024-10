Une des clés pour la victoire ? Voici comment Kamala Harris veut s'assurer que les hommes noirs aillent voter

Le week-end dernier, des dizaines de motards noirs ont parcouru les quartiers nord et ouest de Philadelphie avec un message simple : il faut aller voter. Ce cortège, organisé par des associations telles que Black Men Vote et Black Riders Vote, visait à encourager l’inscription des électeurs avant la date limite et à mobiliser les électeurs pour le jour de l'élection. Ces efforts s'adressent particulièrement aux communautés à faibles revenus où la participation électorale est souvent plus faible.

Inciter à la réflexion par l'exemple

Le révérend Mark Kelly Tyler, qui dirige le groupe de motards, espère que leur visibilité incitera les passants à réfléchir : "Si ces hommes et femmes noirs peuvent voter, peut-être que je devrais aussi y penser", dit-il. Il ajoute que, contrairement aux idées reçues, les motards noirs discutent des enjeux politiques et de l’importance des élections.