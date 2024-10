75% des Afro-Américains voteraient pour Kamala Harris: une mobilisation moins forte que ses prédécesseurs, mais pourquoi?

À deux semaines de l'élection présidentielle américaine et les sondages sont toujours aussi serrés. Comme toujours aux États-Unis, le vote communautaire est très scruté par les observateurs. Or, et c'est une surprise, les Afro-Américains se mobilisent moins que prévu en faveur de Kamala Harris. La fracture entre la vice-présidente et Donald Trump se ferait plutôt sur les questions de genre.

Dis-moi, quel est ta couleur ? Je te dirai pour qui tu votes. Depuis au moins 60 ans, et plus encore, les Afro-Américains ou Africains-Américains, comme on dit aujourd'hui, ont voté massivement pour le Parti démocrate. On se souvient du soutien de la famille Kennedy à Martin Luther-King et à la lutte pour les droits civiques. Mais le paroxysme a été atteint en 2008 avec l'élection de Barack Obama. 95 % des Noirs américains avaient alors voté pour le candidat démocrate.

Or, cette fois, la mobilisation est moins forte. Selon les derniers sondages, Kamala Harris ne recueillerait que 75% du vote de la communauté. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. D'autant qu'environ 25% des Africains-Américains voteraient alors pour Donald Trump, en dépit de ses outrances et de ses propos souvent à la limite du racisme.

Il y a plusieurs explications possibles.