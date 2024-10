Une frappe israélienne a "complètement" détruit une mosquée du sud du Liban

Le front ouvert en octobre 2023 par le Hezbollah libanais contre Israël, en appui au Hamas palestinien, s'est transformé en guerre ouverte le 23 septembre avec le début d'intenses bombardements israéliens sur les bastions du mouvement islamiste au Liban, tuant notamment le chef de la formation pro-iranienne, Hassan Nasrallah.

L'armée israélienne a ensuite lancé une offensive terrestre le 30 septembre dans le sud du Liban.

Le ministère libanais de la Santé recense plus de 2.255 morts depuis un an, pour moitié depuis le 23 septembre, et plus d'un million de déplacés.