Une position de l'Onu touchée dans le sud du Liban, aucune victime

"Nous n'avons pas visé la Finul, nous n'avons pas touché une position de la Finul", a affirmé de son côté une porte-parole de l'armée israélienne.

Des tirs israéliens avaient touché le 25 novembre un véhicule de patrouille de la Finul, dans le sud du pays au deuxième jour d'une trêve entre Israël et le Hamas. Le quartier général de la Finul dans le sud du Liban avait également été touché auparavant par des tirs d'obus, selon l'Onu.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs de plus en plus nourris, principalement entre l'armée israélienne et le mouvement musulman chiite Hezbollah, ce qui fait craindre une conflagration plus importante.