Une "super lune" au-dessus de l'Opéra de Sydney: elle sera visible en Belgique ce lundi soir

Une "super lune" est apparue au dessus du célèbre Opéra de Sydney ce lundi. La lune illuminait le ciel au-dessus de l'Opéra de Sydney, malgré quelques nuages qui en obscurcissaient partiellement la vue. On parle de "super lune" lorsque notre satellite naturel se trouve au point de son orbite le plus proche de la Terre, ce qui la rend visiblement plus imposante.

Ce lundi soir, la "super lune" sera visible en Belgique à partir de 18h25. Le ciel sera normalement bien dégagé, l'occasion donc d'observer parfaitement ce phénomène.