Une trentaine d'étudiants de l'UCLouvain passent la nuit dans le bâtiment Coubertin

Les étudiants poursuivaient jeudi l'occupation du bâtiment Coubertin à Louvain-la-Neuve, initiée mercredi. Ils sont entre 25 et 30 à passer la nuit sur place alors qu'en journée une soixantaine de personnes occupent les lieux en permanence, selon un porte-parole du collectif. Ces étudiants, comme d'autres dans des universités belges et à l'étranger, dénoncent la politique israélienne et expriment leur solidarité avec le peuple palestinien.