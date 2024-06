Vache et musique pop: les Mongols se rendent aux urnes à la campagne

Toute cette semaine, les rues de la capitale Oulan-Bator ont résonné du bruit des meetings et des slogans des militants prononcés depuis des voitures recouvertes d'affiches de propagande électorale.

A plus d'une heure de route au sud d'Oulan-Bator, sur un chemin de boue cahoteux dans le canton de Sergelen, l'ouverture des bureaux de vote donne lieu à des scènes typiquement mongoles.

Le système politique de la Mongolie, démocratique, avec ses nombreux débats et son large choix de candidats, contraste avec ceux de ses voisins chinois et russe.

Jeunes et moins jeunes affluent dès l'ouverture des bureaux de vote à 07H00. Nombre d'entre eux portent des vêtements traditionnels mongols.

- Blé et bétail -

Et alors que le soleil matinal est encore bas sur les vertes collines aux alentours, un haut-parleur installé à l'extérieur diffuse de la pop mongole vitaminée.

Parmi eux se trouve l'une des femmes les plus âgées de la région. Elle salue les assesseurs, rempli son bulletin avant de le glisser dans une machine de vote électronique.

Des snacks sont déposés près de la porte: un bol avec des sucreries, ainsi qu'une assiette de fromage mongol traditionnel.

Le premier à voter vendredi est Batsaikan Battseren, un ancien éleveur qui représente le Parti du peuple mongol (PPM) au pouvoir.

"Je veux toujours être le premier à voter, à chaque élection", déclare-t-il. "Je pense que chaque citoyen devrait voter."

Selon lui, les électeurs ici votent habituellement de manière égale entre le PPM, dont la victoire est attendue, et le principal mouvement d'opposition, le Parti démocrate.

La principale priorité de Batsaikan Battseren, déclare-t-il, est de veiller à ce que sa communauté locale, qui compte de nombreux éleveurs de bétail, reçoive l'aide dont elle a besoin.

"Le secteur du blé exporte beaucoup alors que nos éleveurs mongols en ont cruellement besoin", souligne-t-il.

- "Notre devoir" -

Mais il dit placer ses espoirs dans le gouvernement actuel et dans la création d'un fonds destiné à mieux redistribuer les bénéfices des vastes ressources naturelles du pays.

"J'espère que les temps seront meilleurs à l'avenir", affirme-t-il.

Plus loin, dans la ville de Nalayh, dans un autre bureau de vote situé dans un petit hôpital entouré de yourtes, on fait appel à un dispositif plus technologique.

Quand les électeurs se présentent pour voter, un grand écran affiche leur photo d'identité ainsi que des données en temps réel sur le taux de participation.

Accompagnée de son mari et de leur jeune fils, Tsagaantsooj Dulamsuren déclare à l'AFP souhaiter que les mères comme elle soient davantage soutenues. "Je ne pense pas que le gouvernement soutienne les mères", affirme-t-elle.

Bayanbileg Oyunchimeg, une fonctionnaire de 37 ans vêtue d'une robe blanche, déclare à l'AFP espérer que les candidats qu'elle a choisis "feront du bon travail" durant les quatre prochaines années.

Elle insiste tout particulièrement sur l'importance de voter: "C'est notre devoir", souligne-t-elle.