Venezuela: démonstration de popularité pour l'opposition à un mois de la présidentielle

Elle n'est pas candidate car déclarée inéligible par le pouvoir, mais est la figure de proue de l'opposition que tous sont venus voir. Elle appelle sans répit à porter les suffrages sur le candidat qu'elle a désigné, Edmundo Gonzalez, pour battre dans les urnes le président sortant, Nicolas Maduro, élu depuis 2013 et qui brigue un troisième mandat le 28 juillet.

Juchée sur un camion plateau, elle salue ses soutiens qui éclairent la nuit tombante avec leurs téléphones. "Oui, on peut, oui on peut", "liberté, liberté", scande la foule sur son passage.

"On n'acceptera pas qu'ils nous volent les élections", dit Mme Machado à l'AFP. "Nous sommes un mouvement civique organisé, mais pas faible: il est profondément fort."

Les sondages donnent inlassablement l'opposition en tête, dans un pays embourbé dans une longue crise économique et des élites discréditées frappées par des sanctions internationales, mais experts et opposition mettent en garde contre de possibles fraudes.

Certains courent à mesure que le camion avance pour tenter d'accrocher au moins un regard sinon une main tendue de Mme Machado. Parfois, dans l'excitation, coulent des larmes d'émotion.

Inlassablement, Corina Machado envoie des baisers de la main et se voit offrir des dizaines de chapelets qu'elle passe autour du cou, des dessins la représentant, des casquettes et des T-shirts à son effigie et même un billet de deux dollars "porte-bonheur".

"Je suis entraîneur de football et grâce à ce billet j'ai gagné deux tournois avec mes enfants de 10 ans. Je le lui ai donné parce que ce billet va lui porter chance pour nous débarrasser de cette dictature", dit à l'AFP Pedro Miguel Suarez. "Elle l'a gardé contre son cœur, ça me remplit d'espoir", souffle-t-il.