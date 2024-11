Volodymyr Zelensky prêt à céder des territoires ukrainiens à la Russie: "On les récupérera plus tard"

Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à faire des concessions si cela permet d'offrir la sécurité à son peuple et mettre fin au combat; si un accord est possible avec la Russie. C'est la première fois en trois ans de guerre que l'Ukraine met une telle proposition sur la table.

Près de trois ans après le début de l'offensive russe, le président ukrainien semble lâcher du lest. Dans une interview au média britannique Sky News, il a évoqué la possibilité de négocier un cessez-le-feu en cédant provisoirement les zones occupées par la Russie, soit un cinquième du territoire ukrainien. "C'est une solution pour mettre fin à la phase chaude de la guerre", a admis Volodymyr Zelensky. "Si cela permet d'offrir la sécurité au reste de l'Ukraine, on doit envisager cette possibilité. Mais nous n'abandonnerons pas ces territoires. On les récupérera plus tard par des voies diplomatiques."

Une première concession alors que l'Ukraine semble être dans une période compliquée. Avec le retour prochain de Donald Trump à la Maison Blanche, l'utilisation d'un nouveau puissant missile russe et une armée ukrainienne affaiblie...