Washington veut s'assurer que la Chine ne contourne pas les droits de douane sur l'acier

Les mesures, qui doivent être mises en place en collaboration avec le gouvernement mexicain, doivent permettre de vérifier que l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis par la frontière terrestre au sud ont bien été fondus au Mexique, au Canada ou aux États-Unis et "ne contiennent pas de matériaux provenant de Biélorussie, Chine, Iran ou Russie", selon un communiqué de la Maison Blanche.

"La Chine produit plus de fer qu'elle-même, et le marché mondial, ne peuvent en absorber, et ses subventions lui permettent d'exporter sa surproduction à des prix artificiellement bas", a déclaré Lael Brainard, conseillère économique en chef du président américain, Joe Biden.