Wilders réitère son souhait de devenir Premier ministre de "tous les Néerlandais"

Limiter l'immigration et l'asile est l'une des préoccupations principales de M. Wilders. Il l'a d'ailleurs rappelé lors d'un premier rassemblement qui a fait salle comble, jeudi matin. L'homme a été accueilli par des acclamations. Du champagne et des tartes l'attendaient. "Je lève mon verre aux Pays-Bas et aux Néerlandais", a-t-il déclaré.

M. Wilders, qui "souhaite vivement devenir Premier ministre des Pays-Bas", a appelé les autres partis à travailler avec lui pour former une coalition. Le PVV devrait obtenir 37 sièges, le rendant presque incontournable pour une coalition gouvernementale. L'homme a également réitéré sa volonté de compromis. Les députés du parti ont été clairs; leur parti entrera au gouvernement et nommera Wilders Premier ministre.