Y croire ou se préparer au pire? Les "montagnes russes" d'une mère d'enfants otages à Gaza

"J'ouvre Whatsapp et je vois une photo de Dafna assise en pyjama sur un matelas à Gaza avec en commentaire +En vêtements de prière ce serait mieux+", lâche en déglutissant la mère de l'Israélienne de 15 ans kidnappée, avec sa petite soeur de huit ans, par le Hamas.

"Je me dis que ce n'est pas possible", témoigne auprès de l'AFP Maayan Zin, 52 ans, sans nouvelle de ses filles Dafna et Ela Elyakim depuis cette unique preuve de vie remontant au 8 octobre, au lendemain de l'attaque sans précédent perpétrée par le mouvement islamiste palestinien.