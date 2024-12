Zelensky et des dirigeants européens réunis à Bruxelles par le chef de l'OTAN: quels sujets seront abordés?

Le chef de l'Otan réunit mercredi soir à Bruxelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants des principales puissances européennes pour évoquer la guerre en Ukraine, à quelques semaines du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Ce mini-sommet informel, qui aura lieu à la résidence du Secrétaire général de l'Otan, sera l'occasion de discuter, au plus haut niveau, des "prochaines étapes", après plus de mille jours de conflit en Ukraine, a indiqué mardi la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

Mark Rutte, qui a pris ses fonctions début octobre, veut réunir les alliés européens "les plus résolus" dans leur soutien à Kiev afin de consolider la réflexion sur deux sujets: comment aborder la nouvelle administration Trump, et que peut-on faire de plus pour l'Ukraine ?, résume un diplomate à Bruxelles.