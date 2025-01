Nouvelle phase de travaux au Carrefour Léonard: voici ce qui est prévu

Le tunnel, qui se trouve au niveau -1 du carrefour Léonard, juste au-dessus du tunnel du Ring de Bruxelles (R0), sera fermé chaque nuit entre 21h et 5h30 du matin (8h le samedi). Le trafic de l'E411 sera dévié via Groenendael et le carrefour des Quatre Bras. Parmi les travaux effectués, des câbles seront déplacés et des éléments techniques seront enlevés, comme l'éclairage et les marquages pour les dispositifs incendie.

À partir d'avril ou mai, les équipes de l'AWV travailleront jour et nuit dans le tunnel. La circulation en direction de Bruxelles sur l'E411 se fera alors sur une seule voie au lieu de deux. Les tunnels de l'E411 et du ring seront complètement fermés de 21h à 5h30 (jusqu'à 8h le samedi) jusque fin 2025. La bretelle entre l'E411 et le ring pour le trafic venant de Waterloo vers Auderghem sera également fermée en soirée et la nuit. La bretelle dans l'autre sens (Auderghem vers Waterloo) restera ouverte à la circulation.