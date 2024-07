100.000 spectateurs au Cinquantenaire pour profiter de concerts et feux d'artifice

Pas moins de 100.000 personnes se sont réunies dimanche soir au Parc du Cinquantenaire pour profiter de concerts gratuits et du traditionnel feu d'artifice dans la capitale belge pour clôturer les festivités de la fête nationale.

A l'affiche du concert gratuit sous les arches du Cinquantenaire figuraient les artistes belges Lost Frequencies, Puggy, Helmut Lotti, Youssef Swatt's, Reinel Bakole, mais encore Helena, la candidate belge de la Star Academy, et Mustii, le candidat belge au concours Eurovision 2024.

La zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a communiqué vers 22h30 que "le 21 juillet se clôture ce soir au Parc du Cinquantenaire avec 100.000 personnes qui assistent au concert de clôture et au feu d'artifice", dans une annonce postée sur le réseau social X.

Les festivités ont ensuite aussi offert aux spectateurs un feu d'artifice doublé d'un show laser et de drones.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le socialiste Philippe Close, s'est réjoui que 100.000 spectateurs aient assisté dimanche soir au concert à l'occasion de la fête nationale. Il a salué un "formidable succès", dans un commentaire posté dans la soirée sur le réseau social X.

Le concert et le show pyrotechnique et de drones étaient aussi diffusés en télévision et sur les plateformes de streaming.

Ces évènements étaient organisés par le SPF Chancellerie du Premier Ministre.