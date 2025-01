Chauffage en terrasse et publicité lumineuse la nuit: il va bientôt y avoir du changement à Bruxelles

Le chauffage au gaz des terrasses des établissements horeca de la capitale sera interdit à partir du mois de juin de l'année prochaine. Ce type de dispositif fonctionnant à l'électricité continuera à l'être. Ainsi en a décidé vendredi le parlement bruxellois réuni en séance plénière par 41 oui, 18 non (PTB, N-VA et Vlaams Belang) et 17 abstentions.

L'assemblée bruxelloise a plus largement validé, dans une même ordonnance la généralisation de plusieurs mesures d'économies d'énergie telles que l'extinction des enseignes et des publicités lumineuses entre 23h et 6h, sauf exceptions liées notamment à la sécurisation de l'espace public; la fermeture obligatoire des portes des commerces chauffés ou climatisés, limitant ainsi les pertes thermiques; et l'arrêt des éclairages intérieurs des bureaux et commerces inoccupés la nuit, sauf activité en cours.

Le projet d'ordonnance qui a obtenu le feu vert des parlementaires comprend principalement trois parties: une mise à jour du système d'échange de quotas d'émission; l'amélioration du fonctionnement du marché des certificats verts et l'ancrage à long terme des mesures d'efficacité énergétique résultant du plan air-climat-énergie. Ces mesures avaient été prises par le gouvernement Vervoort en décembre 2022 dans le contexte de la crise énergétique.