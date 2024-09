Cinq nouvelles chambres de règlement à l'amiable instaurées au tribunal civil de Bruxelles

"Les dossiers peuvent être très complexes à gérer et peuvent prendre des proportions déraisonnables. La procédure de règlement à l'amiable permet, dans de nombreuses hypothèses, de trouver des solutions plus rapidement et de manière simplifiée, tout en préservant un équilibre entre les intérêts des parties", a argumenté le tribunal.

"Bon nombre de litiges peuvent ainsi être résolus de manière beaucoup plus rapide et à frais réduits. Les chambres de règlement à l'amiable offrent un dialogue entre les parties afin de les aider à trouver une solution la plus adaptée à leurs besoins", a résumé le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. "Le règlement à l'amiable réduit également la charge des tribunaux. À la recherche de solutions pragmatiques, il incarne une justice plus accessible et plus humaine."