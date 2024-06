Davantage de demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris en mai mais moins de chômeurs

La Région de Bruxelles-Capitale comptait fin mai 89.289 demandeurs d'emploi, soit une hausse de 3,7% par rapport à 2023, indique jeudi Actiris. L'office bruxellois de l'emploi souligne cependant que cette augmentation est principalement due à une modification de la durée de validité d'inscription des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) et pointe que le nombre de bénéficiaires d'une allocation de chômage a, lui, baissé (-1,2%).

Le taux de chômage a atteint 14,7% en mai, en hausse de 0,5% par rapport au même mois l'an dernier.

Le nombre de demandeurs d'emploi bénéficiant d'une allocation de chômage a diminué de 1,2% sur base annuelle tandis que les jeunes en stage d'insertion professionnelle étaient plus nombreux en mai qu'un an plus tôt (+7,6%). Le nombre des autres demandeurs d'emploi a crû de 11,3%.

Les plus fortes hausses sur base annuelle sont constatées chez les personnes cherchant un emploi depuis un à deux ans (+19,7%) ainsi que chez les jeunes de moins de 25 ans (+10,7%).