Décision mardi sur le renvoi en correctionnelle ou non de l'ancien échevin Michel De Herde

La chambre du conseil de Bruxelles décidera mardi si elle renvoie ou non l'ancien échevin schaerbeekois Michel De Herde en correctionnelle. Son ordonnance sera rendue au cours de la journée. En août dernier, le parquet a requis un renvoi vers le tribunal correctionnel de l'ancien élu, inculpé pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle, avec circonstances aggravantes de harcèlement et de comportement sexiste. Michel De Herde conteste les faits qui lui sont reprochés.

L'affaire remonte à mai 2022 lorsque l'échevine schaerbeekoise Sihame Haddioui (Ecolo) a porté plainte contre son collègue Michel De Herde pour attentat à la pudeur. D'autres faits ont ensuite été mis au jour. L'enquête a recensé sept victimes et a révélé la détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels sur mineurs par l'inculpé.

En février 2023, l'homme politique, figure locale à Schaerbeek et échevin depuis près de 30 ans, a été inculpé de viol sur mineur de moins de seize ans, de viol sur mineur de plus de seize ans et de détention d'images pédopornographiques. Les faits de viol qui lui sont reprochés s'étalent sur une période de six ans, entre 2014 et 2020.