Dès 8h00, l'ULB et la VUB ont commencé à célébrer la traditionnelle Saint-V

L'Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont commencé à célébrer lundi, dès 8h00, la traditionnelle Saint-Verhaegen ou "Saint-V". En l'honneur de leur fondateur, Théodore Verhaegen, plusieurs commémorations officielles et autres festivités sont prévues tout au long de la journée. Cette année, la Saint-V met en lumière le thème de "la santé mentale des étudiantes et étudiants".

À partir de midi, les étudiants des cercles de l'ULB et de la VUB se rassembleront sur la place du Grand Sablon pour célébrer leur fondateur. Le cortège se dirigera, aux alentours de 17h30, vers le bâtiment de la Bourse pour entonner les traditionnels chants universitaires. La journée se clôturera par un banquet ainsi que par l'habituel "TD Saint-V" à la Jefke.

Comme chaque année, les associations des cercles étudiants de l'ULB et de la VUB ont choisi un thème pour la Saint-V. La santé mentale des étudiantes et étudiants sera cette fois mis en lumière, sous le slogan : "Accrochez-vous, c'est bien - Ons financieren is beter !". "Il s'agit d'enjeux peu abordés et aux conséquences sous-estimées", justifient les associations. Les profits de la quête sociale iront à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale.