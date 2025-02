"On doit pouvoir sortir de chez soi à n'importe quelle heure": que fera le nouveau ministre de l'Intérieur par rapport à l'insécurité à Bruxelles?

Bernard Quintin, nouveau ministre de l’Intérieur, fait de la sécurité à Bruxelles une priorité. Il veut renforcer la police et dégager plus de présence sur le terrain. "Toute citoyenne et tout citoyen a droit à la sécurité", affirme-t-il, promettant fermeté et humanité.

"Il faut lutter contre les éléments qui créent cette insécurité à tous les niveaux", poursuit le ministre. "Il faut, entre autres, renforcer nos services de police. C'est engager plus de personnes, mais c'est surtout dégager du temps sur le terrain pour les policières et les policiers", explique-t-il.

Améliorer la sécurité à Bruxelles est l'une des priorités du nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. "Il y a une véritable insécurité qui s'est développée dans nos villes", admet-il. "Je peux en parler plus singulièrement sur Bruxelles parce que c'est là où je vis et où je travaille", dit-il sur le plateau du RTL info 19h.

Bernard Quintin, qui vient à peine de prendre ses fonctions aujourd'hui, insiste sur le fait que "toute citoyenne et tout citoyen a droit à la sécurité".

"On doit pouvoir sortir de chez soi à n'importe quelle heure, n'importe où, j'ai presque envie de dire n'importe comment, et on doit être en sécurité", déclare le ministre.

Le Bruxellois se montre conscient de la situation dans la capitale : "Jusqu'hier, je travaillais aux Affaires étrangères et en habitant à la Basilique, je prends le métro et je suis donc tous les jours, au moins deux fois par jour, à la station métro Porte de Namur. Je crois que pour celles et ceux qui y sont allés, on comprend bien que la sécurité n'est pas une question de sentiments, c'est une réalité. Il faut prendre les choses à bras le corps avec fermeté, avec humanité. La fermeté, ce n'est pas la rigidité, il faut le faire avec rigueur. C'est vraiment ce à quoi je vais m'employer avec tous les services de sécurité qui sont sous ma tutelle", termine Bernard Quintin.