Formation bruxelloise: David Leisterh, le formateur, fait "un pas de côté"

"Après plus de 8 mois, force est de constater que malgré toute la force et la patience que j'ai pu y mettre, et ce, jusqu'aux dernières heures avant ce communiqué de presse, les positions des différents partis ne permettent pas la formation d'une majorité. Plusieurs partenaires ont empêché toute exploration raisonnable d'une solution. À ce stade, je fais donc un pas de côté", a-t-il expliqué dans un communiqué.

M. Leisterh avait annoncé il y a deux semaines qu'il entamait une série de consultations de la dernière chance, dans l'espoir de voir émerger une dynamique pour sortir la Région bruxelloise de l'enlisement politique observé depuis les élections de juin dernier. Il s'était dit prêt à tirer "toutes les conclusions qui s'imposent".