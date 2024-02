"Fort dégagement de fumée dans la rue": incendie en cours dans un immeuble à Bruxelles, 20 personnes évacuées

"Incendie dans un immeuble, avenue de l’Héliport (côté pompiers) avec fort dégagement de fumée dans la rue", nous informe Charline via le bouton orange Alertez-nous.

L'incendie a rapidement été maîtrisé par les hommes du feu. Les 20 personnes impliquées dans l'incendie ont été évacuées et se sont rassemblées dans un garage de la caserne des pompiers. Le reste de l'immeuble ne doit pas être évacué. "Les habitants peuvent rester confinés chez eux", précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Des habitants sont accueillis à la caserne. © Pompiers de Bruxelles

Trois appartements sont inhabitables. Une procédure de relogement a été lancée avec les services de la ville de Bruxelles (CPAS). Une personne a été transportée vers l'hôpital en ambulance normale.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. La ventilation et un contrôle sur la présence de CO sont en cours.