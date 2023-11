"Il y a eu des coups de feu", "Le quartier est bouclé": la police intervient dans un café à Evere après des échanges de tirs

"Il y a eu des coups de feu à Evere, dans un café. La police est sur les lieux avec des combis et la rue est barrée avec cordon de sécurité. La police a demandé aux habitants de rester chez eux", nous écrit-on cette nuit via le bouton orange Alertez-nous. "Une fusillade vient d'avoir lieu dans un café à Evere. Cela fait des mois que les riverains interpellent la police sans réaction. Le quartier est bouclé", reçoit-on quelques minutes plus tard.

La police de zone Bruxelles-Nord nous informe qu'elle a été appelée à intervenir ce lundi soir vers 21h45, à l'Avenue Henri Conscience à Evere "pour un incident de tir dans un café."