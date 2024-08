La Croix-Rouge ouvre un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Ixelles

"Assurer l'intégration de cette nouvelle structure d'accueil et promouvoir le vivre-ensemble au sein de la commune d'Ixelles sont des priorités pour la Croix-Rouge", souligne François Romedenne, directeur adjoint du département accueil des demandeurs d'asile à la Croix-Rouge de Belgique. Une équipe de 40 personnes a été constituée pour assurer un accompagnement quotidien au sein du nouveau centre.

Situé dans l'ancienne maison de repos "Gray Ixelles", le centre pourra accueillir 224 personnes dans un premier temps, puis 360 après des travaux d'aménagement. Avant d'accueillir ce centre d'accueil, le bâtiment avait été occupé entre fin janvier et début août par 80 personnes, dont une trentaine d'enfants. Menacés d'expulsion, ceux-ci ont finalement été relogés mi-juillet dans un immeuble vacant appartenant au Service fédéral des Pensions, à Woluwe-Saint-Pierre.

En 2023, la Croix-Rouge a accueilli 15.500 personnes dans ses 28 centres en Wallonie et à Bruxelles. L'an dernier, quelque 35.000 personnes ont introduit une demande d'asile en Belgique. La moitié d'entre elles sont des familles ou des femmes isolées et une personne sur dix est un mineur étranger non accompagné (MENA).