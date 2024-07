La piscine en plein air Flow rouvre pour l'été avec, en nouveauté, un sauna

Un sauna en juillet? "L'été en Belgique, ce n'est pas toujours 30°C", s'amuse Paul Steinbrück, cofondateur de l'ASBL Pool is Cool, à l'initiative du projet. "L'idée, c'est qu'il reste accessible toute l'année" puisque la piscine accueille des baignades en automne et en hiver tous les dimanches matins. Entre 60 et 200 téméraires s'y étaient risqués, dans une eau à 5°C.

Chaque édition est ponctuée d'une nouveauté. Créée en 2021, la piscine s'est vue agrémentée d'une buvette, baptisée "kiosque", en 2022. Depuis l'an dernier, des plantes et des micro-organismes purifient l'eau de baignade. Ce traitement biologique rend l'utilisation du chlore inutile.