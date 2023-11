A la rencontre des vrais fans du sapin de Noël de la Grand-Place: "Je suis là depuis 5h45"

On savait que le sapin de Noël de la Grand-Place était apprécié, mais on ignorait peut-être qu'il avait de véritables fans. Des admirateurs qui se lèvent aux aurores chaque année le jour de son arrivée sur la plus belle place du monde, afin de ne rien rater de son installation.



Jacques fait partie de ces adorateurs. Chaque année, il vient ramasser une belle branche tombée sur les pavés de la Grand-Place. "Je la mets sous mon arbre de Noël", explique ce Bruxellois qui a assisté à toute l'installation du sapin.



Johnny, qui habite Bruxelles depuis 10 ans, partage la même passion pour le roi des forêts. Il est arrivé à 5h45 sur la Grand-Place. "Quand j'ai appris qu'il arrivait, je me suis dit que je ne pouvais rater ça pour rien au monde", explique-t-il à notre journaliste Romain Mayez. Lui aussi a ramassé une énorme branche. "C'est une bénédiction, ce sera ma décoration de Noël à la maison".