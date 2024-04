La station bruxelloise de métro et pré-métro Rogier agrémentée de plusieurs fresques

Les œuvres ont été peintes entre avril 2022 et avril 2024. Almudena Pano et Elisa Sartori ont ainsi transformé les accès intérieurs au quai des lignes de tram 3-4 en paysage du Grand Nord, tandis que Caroline, Felix et Denis de l'ASBL Fais le Trottoir ont orienté leur recherche vers des formes aériennes et flottantes abstraites. Gaspard Ryelandt et Marie Mahler se sont, quant à eux, inspirés de l'architecture du gigantesque auvent "ovni" de la place Rogier pour orner l'accès vers la Tour Manhattan.

Pour les accès ?aux quais des lignes de métro 2-6, Luis Polet a imaginé une composition abstraite en bleu cobalt et aux traits noirs, inspirée par le flux et les mouvements. Lindert Steegen a, de son côté, pensé son projet en symbiose avec l'auvent. Enfin, Arnaud Vanhemelryk a illustré dans sa fresque la multitude de termes en rapport avec la mobilité mais aussi en relation avec Bruxelles, le vivre-ensemble et la durabilité.