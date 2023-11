La Ville de Bruxelles commence à installer 450 dropzones pour trottinettes électriques

L'installation des dropzones pour les trottinettes et vélos partagés débutera cette semaine, a annoncé lundi soir l'échevin bruxellois de la Mobilité, Bart Dhondt (Groen), lors du conseil communal de la Ville de Bruxelles. Les utilisateurs ne pourront terminer leur course que s'ils se trouvent dans une de ces zones.

"Les trottinettes électriques peuvent être une solution supplémentaire pour remplacer la voiture à Bruxelles", explique l'échevin Dhondt. "Cependant, elles ont causé de nombreux désagréments ces dernières années, et beaucoup de Bruxellois ont commencé à éviter la zone piétonne à défaut de s'y sentir à l'aise", a-t-il ajouté. Des limitations de vitesse avaient par ailleurs déjà été décidées, allant jusqu'à 20 km/h et 8 km/h en zone piétonne.

Le Pentagone sera ainsi le premier à bénéficier de 250 zones de dépôt. Ce sera ensuite le tour de Laeken et du quartier européen. Enfin, les autres localités de Bruxelles-Ville recevront également des dropzones, comme Haren et Neder-over-Heembeek. Au total, il devrait y avoir environ 450 zones à Bruxelles-Ville.

Les trottinettes qui traînent, "abandonnées par leurs utilisateurs aux endroits les plus inopportuns, sont une véritable plaie", a souligné l'échevin bruxellois. "Nous nous attaquons maintenant à ce problème en créant des dropzones sur l'ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles. En d'autres termes, les utilisateurs ne pourront plus clôturer leur course à moins de se trouver dans l'une de ces zones", a-t-il expliqué. "Nous empêcherons ainsi ces véhicules d'envahir les trottoirs, et nous préserverons un espace public accessible".

L'installation des quelque 450 dropzones prendra plusieurs mois. L'intention initiale était d'installer les 250 zones dans le Pentagone d'ici le mois de septembre.