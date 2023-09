Le centre de formation de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles inauguré samedi

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles dispose désormais d'un centre de formation flambant neuf, situé avenue De Béjar à Neder-over-Heembeek, non loin de l'Hôpital militaire et de l'industrie Solvay. Cette spacieuse infrastructure a été inaugurée samedi. Elle dispose de deux stands de tir, d'un dojo pour la formation aux techniques d'auto-défense et même d'un hangar pour simuler des opérations d'intervention.

Le bâtiment, nommé K9-4 PolBru, abrite aussi de nombreuses salles pour les cours de formation théorique. Il est désormais opérationnel et il a ouvert ses portes au public samedi entre 10h00 et 15h00. Les visiteurs ont pu découvrir les lieux et profiter de démonstrations de la brigade canine et de la brigade d'intervention de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Le site dispose en particulier de deux stands de tir à la pointe, pour permettre de s'exercer au tir à longue distance (50 mètres) et au tir à courte distance (30 mètres), avec une vision à 180 degrés.