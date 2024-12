Le Conseil d'Etat rejette le recours en suspension contre le couvre-feu imposé aux mineurs à Anderlecht

La nuit de la Saint-Sylvestre, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront donc sortir qu'accompagnés d'un parent ou d'un tuteur à partir de 19h00 dans le quartier de Cureghem, a décidé le bourgmestre anderlechtoi Fabrice Cumps (PS). Une mesure "de protection", notamment contre l'usage de feux d'artifice et les blessures que ceux-ci peuvent infliger lorsqu'ils sont mal manipulés, selon l'édile.La commune d’Anderlecht, en région bruxelloise, avait pris la décision controversée d’instaurer un couvre-feu pour les jeunes de moins de 16 ans lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Cette mesure, décidée par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS), oblige les mineurs à rester chez eux après 19h, sauf s’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal. Le but annoncé : protéger les jeunes contre les dangers liés à l’usage des feux d’artifice et limiter les débordements souvent constatés le soir du Nouvel An.

Des parents avaient introduit un recours

Une famille avait demandé la suspension de cette ordonance de police, la jugeant disproportionnée. L’avocate des requérants, Marine Lanoy, avait souligné les zones d’ombre autour de cette décision. "On lisait dans les notes d’observation qu’il était question d’adultes et non spécifiquement de tuteurs légaux, ce qui change toute la donne. Cela nécessiterait des clarifications, notamment pour savoir si des enfants risquent réellement d’être arrêtés en cas de non-respect de l’ordonnance".

L'auditeur a quand même relevé certaines absurdités dans l'ordonnance qui a été rendue

"L'auditeur a quand même relevé certaines absurdités dans l'ordonnance qui a été rendue, notamment le fait que tous les mineurs de moins de 16 ans soient d'office concernés, et surtout qu'aucune mesure alternative n'a été trouvée, et que ce soit d'office une arrestation. Mais effectivement, là où il ne nous suit pas, c'est la question du préjudice. Est-ce que le préjudice est suffisamment grave pour pouvoir invoquer cette procédure en extrême urgence ?", complète l'avocate.