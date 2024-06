Le festival folklorique de l'Ommegang de retour à Bruxelles les 3 et 5 juillet

Deux heures de spectacle ininterrompu dans un décor à l'allure "majestueuse" sur la Grand-Place de Bruxelles, c'est ce qui attend les curieux et curieuses le mercredi 3 et le vendredi 5 juillet lors de l'événement, qui prévoit quelque 2.000 places assises par jour de représentation.

Le cortège, long de deux kilomètres et composé de plus de 900 participants, défilera dans les rues de Bruxelles en partant du parc Royal "pour aboutir en apothéose dans le cadre somptueux de la Grand-Place illuminée par les jeux de LED sur les façades", ont souligné les organisateurs.

Du 3 au 6 juillet, l'Ommegang perpétuera son traditionnel village et marché de la Renaissance - gratuit et accessible à tous - "afin de partager avec les petits et les grands, les modes de vie et produits d'antan, le tout dans une ambiance d'époque". Le spectacle sera également au rendez-vous avec des tournois de chevalerie (fameuses joutes équestres de l'Ommegang) et un concours de tir à l'arbalète.