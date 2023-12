Le Pape va visiter la Belgique en 2024: qu'est-ce qui a motivé sa décision?

La venue d'un pape chez nous est un événement. Ça n'était plus arrivé depuis Jean-Paul II en 1995.

Ce qui l'a décidé, c'est l'invitation des deux recteurs des universités de Leuven et de Louvain-la-Neuve pour leurs 600 ans selon Tommy Scholtes, le porte-parole des évêques de Belgique. "L'université a une histoire, une tradition de réflexion, de sagesse, d'enseignement et de pédagogie", dit-il. "Et je pense aussi que le Pape pense que la Belgique est un pays où la vie chrétienne n'est plus automatique et que c'est un pays qu'il faut particulièrement soutenir. Il est allé dans beaucoup de pays où il fallait encourager l'Église. Le dialogue avec la population et les instances peut-être très intéressant. On l'a aujourd'hui appris par un tweet."