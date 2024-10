Le procès de trois hommes prévenus pour avoir illégalement pris part à une enquête reporté

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, mercredi, le procès de Mustapha S., Rachid H. et Zakariya R. au 5 mars prochain. Les trois hommes sont prévenus pour avoir illégalement pris part à l'enquête relative à l'assassinat de Soufiane Benali le 5 juillet 2020 à Forest. Ils ont, sans aucun titre policier, procédé à des interpellations et à des fouilles, en vue d'obtenir des renseignements sur l'auteur, ou les auteurs, des coups de feu qui ont tué le jeune Soufiane.

Les trois hommes, déjà connus des services de police et de justice, doivent répondre d'extorsion d'un GSM et d'une sacoche, de détention illégale et arbitraire, et enfin de coups et blessures avec préméditation ayant causé une incapacité de travail.

Surnommés les "grands du quartier (Orban)" ou "les shérifs", ils sont suspectés de s'être lancés, sans aucune légitimité, à la recherche du ou des auteurs des tirs qui ont tué Soufiane Benali et blessé deux autres jeunes le 5 juillet vers 00h30 dans la rue Alfred Orban à Forest. Ainsi, entre autres, les trois prévenus ont interpellé plusieurs jeunes de quartier de Forest et les ont amenés manu militari auprès de policiers de la brigade "Silva" de la zone de police Bruxelles-Midi, qui étaient en charge de l'enquête criminelle.