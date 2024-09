Le procès des trois hommes accusés de l'assassinat de Soufiane Benali débute ce mercredi

La cour d'assises de Bruxelles procédera ce mercredi après-midi au tirage au sort des jurés pour le procès de Mohamed-Amine Dardour, de Youssef Jeddi et de Younes Bakkali. Ceux-ci sont accusés de l'assassinat de Soufiane Benali et de tentative d'assassinat sur Amin Jeddi et sur Adnane Mahroug. Les faits s'inscrivent dans le cadre d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. L'instruction d'audience débutera lundi matin.