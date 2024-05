Le théâtre Royal de Toone inaugure son nouveau Label Patrimoine européen

Le Théâtre Royal de Toone, situé dans le centre de Bruxelles, s'est vu décerner en avril dernier le Label Patrimoine Européen, signe de la reconnaissance du rôle de ce théâtre dans l'histoire et la culture de l'Europe. La plaque officielle du label a été inaugurée jeudi après-midi en présence de la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, et de l'ensemble de l'équipe de l'institution culturelle.

"Tout au long de l'histoire européenne et dès la Renaissance, les théâtres de marionnettes à tringle sont devenus des lieux de divertissement populaire utilisant la satire pour échapper à la censure politique et créer un espace de liberté d'expression. Le Théâtre de Toone transmet et maintient la tradition européenne de la marionnette à tringle ainsi que l'humour bruxellois et les valeurs européennes de liberté d'expression", peut-on lire sur l'écriteau du Label fièrement arboré par le théâtre bruxellois.

Le Théâtre de Toone rejoint ainsi un réseau informel qui compte désormais 67 sites labellisés. Quatre d'entre eux sont situés en Belgique: le Mundaneum à Mons, les Colonies de Bienfaisance à Wortel, le Bois du Cazier à Charleroi et le MigratieMuseumMigration (MMM) à Molenbeek.

Un dossier a également été déposé par le théâtre bruxellois pour tenter d'obtenir le statut de chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'Unesco.