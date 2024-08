Le "Womenpreneur Market" de retour à Bruxelles le 5 octobre pour une troisième édition

Célébrer et promouvoir l'entrepreneuriat ainsi que le leadership des femmes à Bruxelles, c'est l'objectif de l'événement qui rassemblera quelque 30 entrepreneuses. Chacune d'elles disposera d'un stand "personnalisé, attractif et original, où les visiteurs et visiteuses pourront acheter une sélection de produits belges et découvrir l'histoire de l'entreprise et de sa propriétaire", promet la Ville de Bruxelles.

Tout le matériel nécessaire est fourni aux participantes afin de faciliter l'inclusion des entrepreneuses n'ayant pas nécessairement les moyens ni l'équipement requis. Les 30 femmes présentes seront sélectionnées de manière à représenter l'écosystème bruxellois dans toute sa diversité: "en termes de quartiers, de produits et d'histoires entrepreneuriales".