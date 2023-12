L'emblématique marché de la place du Jeu de Balle célèbre ses 150 ans

Afin de marquer le coup de ses 150 ans, les curieux et curieuses pourront, dès 10h00 samedi, profiter d'un DJset sur la place, de plusieurs groupes de musique et d'autres food-trucks pendant tout le week-end.

Si la place du Jeu de Balle, située au cœur du quartier des Marolles, a été tracée en 1853, son incontournable marché aux puces a, lui, vu le jour 20 ans plus tard. Rendu mondialement célèbre par Tintin, qui y achète notamment le Bateau de la licorne, il est aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les amoureux du commerce authentique et du folklore bruxellois.

"Patrimoine immatériel, les commerces et commerçants de la place du Jeu de Balle participent à ce supplément d'âme qui attirent belges et touristes de tous horizons, créant un patchwork unique", a souligné l'échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain.

Cet anniversaire d'un siècle et demi est pour le moins symbolique aux yeux des commerçants de la place eux-mêmes. "Pour la plupart, nous y avons grandi et repris le commerce de nos parents voire, pour certains, de nos arrière-grands-parents. Le brocanteur reste par ailleurs le plus grand recycleur de la planète en donnant une deuxième vie aux objets, et c'est pourquoi nous sommes fiers de perpétuer l'existence de ce beau marché qui fait vivre de nombreuses familles", s'est réjouie Nathalie Lefebvre, commerçante de la place.

"Cette fête remet en lumière l'image de notre vieux marché, plus moderne que jamais par les besoins actuels écologiques, économiques et de vivre-ensemble auxquels il répond", a ajouté Mohsin Glaoui, autre commerçant du marché du Jeu de Balle.