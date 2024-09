L'entreprise "Dans la presse ce jour-là..." à la recherche d'un repreneur

Stéphane Maroy et Christian Cauchie ont fondé leur entreprise il y a 40 ans, avec l'idée de permettre aux passionnés d'histoire et aux amateurs de souvenirs d'avoir l'opportunité d'acquérir un journal original paru un jour marquant de leur vie (naissance, mariage, diplôme, etc.). "Pour le prix d'un bouquet de fleurs, il est possible d'obtenir (via le site www.cadeauretro.com, NDLR) un journal authentique, jamais une copie, soigneusement présenté dans une pochette personnalisable", développe Christian Cauchie. Certains périodiques remontent jusqu'à 1923.

"Dans la presse ce jour-là..." a rapidement atteint un large public, se souvient celui qui, avec son partenaire, souhaite à présent passer la main pour "perpétuer cette aventure unique".