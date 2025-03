"Les femmes du monde entier se font entendre": grand rassemblement prévu au centre de Bruxelles pour ce 8 mars

Organisée chaque année à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, la manifestation exige "des responsables politiques un changement de cap radical". "Nous ne sommes pas encore confrontées à un backlash (retour de bâton, NDLR) aussi ouvert et féroce qu'aux États-Unis", admet la Marche mondiale des femmes, organisatrice de la manifestation. Cependant, "les récentes décisions gouvernementales en matière de droits sociaux nous alertent sur des régressions inquiétantes".

"Beaucoup de femmes n'ont pas vraiment de droits"

"Le 8 mars, vraiment, c'est le moment où les femmes du monde entier se font entendre. Malheureusement, même si nous on a certains droits, il y a beaucoup de femmes dans d'autres pays qui n'ont pas vraiment de droits. Ici, en Belgique par exemple, on a une série de femmes sans papiers et qui travaillent et qui contribuent à la société, et leurs droits ne sont pas respectés non plus. Quand ça sera vraiment l'égalité, on peut dire d'ici 150 ans, 200 ans, alors on s'arrêtera de lutter", témoigne Marcela De la Peña, coordinatrice de la marche à Bruxelles.