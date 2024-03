Les inscriptions pour la 44e édition des 20 km de Bruxelles ouvrent mercredi

Les inscriptions pour la 44e édition des 20 km de Bruxelles seront officiellement ouvertes mercredi à 9h00 sur le site dédié à l'événement, ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué. La course aura lieu le dimanche 26 mai au départ du parc du Cinquantenaire.

Au total, 40.000 personnes pourront participer à l'événement sportif et, ainsi, découvrir la capitale autrement. Elles seront réparties au sein de trois catégories : les coureurs, les marcheurs et les handisports. L'âge minimum requis pour participer à l'épreuve est de 12 ans.

Six postes de ravitaillement en eau, dans des gobelets réutilisables, et 14 postes de la Croix-Rouge seront en outre installés le long du parcours. "Les organisateurs conseillent aux participants de passer un examen médical avant la course", est-il toutefois mentionné sur le site de l'événement.