Manifestation de 200 personnes à l'ULB: elles ont dénoncé l'expulsion de militants pro-palestiniens

Environ 200 personnes se sont rassemblées mardi en début de soirée sur le campus du Solbosch (ULB) afin de dénoncer l'expulsion par la police des militants pro-palestiniens qui y occupaient un bâtiment depuis début mai, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale Ixelles contactée par l'agence Belga. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme.

Mardi matin, les forces de l'ordre ont procédé à l'expulsion des militants pro-palestiniens qui occupaient un bâtiment du campus du Solbosch depuis le début du mois de mai. La semaine dernière, la rectrice Annemie Schaus avait en effet appelé les occupants à libérer le bâtiment dans les plus brefs délais, estimant que l'évolution du mouvement "ne répond plus aux idéaux qui l'ont motivé" et regrettant notamment les "dégradations commises" lors de plusieurs actions.